На сельскую ипотеку под 3 % нацелились около 350 амурчан

Уже в марте 2020 года по так называемой сельской ипотеке сотни амурчан смогут купить жилье в сельской местности. Заявитель может рассчитывать на кредит в пять миллионов рублей.

Министерство сельского хозяйства России предложило банкам по этой программе устанавливать ставку по кредиту в границах: не менее 0,1 %, но не более 3 % годовых. Для Дальнего Востока и Ленинградской области предельная величина кредита составит пять миллионов рублей, для остальных регионов – три миллиона. По всей стране подано более 17 тысяч заявок на участие в программе.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в амурском минсельхозе, в регионе к мартовскому старту программы готов Россельхозбанк. На данный момент в банк поступило около 350 заявок, более 100 из которых уже одобрены. Это означает, что купить жилье можно уже в марте. Россельхозбанк предлагает сельскую ипотеку под 3 % годовых. При личном страховании ставка составит 2,7 %.

Во втором квартале 2020 года в Приамурье к программе планирует подключиться Сбербанк. Другие кредитные организации – в стадии отбора.

Сельский ипотечный кредит может быть предоставлен один раз в жизни на срок не более 25 лет, но при этом собственное участие заемщиков должно составить не менее 10 % от общей стоимости строительства или приобретения жилья. Получить такую ипотеку могут не только жители сел, но любой россиянин в возрасте от 21 до 65 лет, который планирует приобрести недвижимость в сельской местности.

Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Для этих целей в 2020 году федеральный бюджет предусматривает один миллиард рублей, что позволит улучшить жилищные условия для десяти тысяч семей. Оказывать поддержку получателям сельской ипотеки могут и регионы, например, возмещая заемщикам часть уплаченных процентов.

Сельскую ипотеку планируют выдавать и после 2020 года. В перспективе задумано расширение возможностей кредитных механизмов, чтобы привлекать не только бюджетное, но и внебюджетное финансирование.