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27февраля
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сегодня, 11:29 0

В Индии ребенка женили на собаке, чтобы отогнать злых духов

В Индии ребенка женили на собаке, чтобы отогнать злых духов
Фото: twitter.com/dailystar/status/1232370172972826624

В Индии годовалого мальчика женили на собаке. Это было сделано из-за того, что местные люди считают это способом отогнать злых духов.

Согласно поверьям местного населения – санталов, если у малыша первый зуб режется сверху, необходимо провести церемонию, чтобы обмануть нечисть.

При этом женитьба считается чисто ритуальной, в более старшем возрасте ребёнок сможет беспрепятственно вступить в брак с человеком, сообщает Life.

На церемонии малыш был облачён в традиционную одежду, собака тоже выглядела весьма привлекательно, а гости радовались и танцевали под музыку, так как теперь ребёнку нет угроз от злых духов.

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#дети #жизнь

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