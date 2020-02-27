В Индии ребенка женили на собаке, чтобы отогнать злых духов

В Индии годовалого мальчика женили на собаке. Это было сделано из-за того, что местные люди считают это способом отогнать злых духов.

Согласно поверьям местного населения – санталов, если у малыша первый зуб режется сверху, необходимо провести церемонию, чтобы обмануть нечисть.

При этом женитьба считается чисто ритуальной, в более старшем возрасте ребёнок сможет беспрепятственно вступить в брак с человеком, сообщает Life.

На церемонии малыш был облачён в традиционную одежду, собака тоже выглядела весьма привлекательно, а гости радовались и танцевали под музыку, так как теперь ребёнку нет угроз от злых духов.