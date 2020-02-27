Амурскую область посетят участники международного автопробега

22 июня во Владивостоке возьмет старт международный автопробег к 75-летию Победы. Его участники посетят и Амурскую область.

«Маршрут движения участников пробега пройдет по многочисленным городам России через космодром Восточный и с посещением Монголии. Во главе колонны можно будет увидеть легендарный автомобиль ГАЗ М-20 "Победа". По пути активисты планируют устраивать тематические круглые столы и конференции, а также флешмобы, знаковым событием каждого из которых станет разворачивание масштабной копии Знамени Победы общей площадью 200 квадратных метров и Георгиевской ленты – на 2 100 "квадратов"», – сообщил сайт правительства Приморского края.

Завершится автопробег 2 сентября в Центральном музее на Поклонной горе в Москве. В честь окончания пробега в столице состоится круглый стол с участием представителей стран, оказывавших поддержку Советскому Союзу в годы войны. Итогом совещания обещает стать принятие адресованной мировому сообществу резолюции. Как отмечается, ее основным посылом будет «выражение стремления движения от общей Победы к общему Миру».