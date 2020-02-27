Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:15 0

Амурскую область посетят участники международного автопробега

Амурскую область посетят участники международного автопробега
Фото: pixabay.com

22 июня во Владивостоке возьмет старт международный автопробег к 75-летию Победы. Его участники посетят и Амурскую область.

«Маршрут движения участников пробега пройдет по многочисленным городам России через космодром Восточный и с посещением Монголии. Во главе колонны можно будет увидеть легендарный автомобиль ГАЗ М-20 "Победа". По пути активисты планируют устраивать тематические круглые столы и конференции, а также флешмобы, знаковым событием каждого из которых станет разворачивание масштабной копии Знамени Победы общей площадью 200 квадратных метров и Георгиевской ленты – на 2 100 "квадратов"», – сообщил сайт правительства Приморского края.

Завершится автопробег 2 сентября в Центральном музее на Поклонной горе в Москве. В честь окончания пробега в столице состоится круглый стол с участием представителей стран, оказывавших поддержку Советскому Союзу в годы войны. Итогом совещания обещает стать принятие адресованной мировому сообществу резолюции. Как отмечается, ее основным посылом будет «выражение стремления движения от общей Победы к общему Миру».

Просмотров всего: 408

#транспорт

распечатать


Общество

Амурчане могут через приложение оценить ход дорожного ремонта по нацпроекту БКАД

Общество 5

Пенсионерам Дальнего Востока оплатят дорогу к месту отдыха
Происшествия 1

Амурчан просят сообщить информацию о ДТП с микроавтобусом
Общество

В Шимановском районе будут проверять машины, перевозящие лес
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь