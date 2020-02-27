Пенсионерам Дальнего Востока оплатят дорогу к месту отдыха

Пенсионерам, проживающем на Севере и Дальнем Востоке, предложили вернуть право на возмещение стоимости проезда до места отдыха. При этом оплачивать собираются поездку на любом транспорте включая личный, кроме такси.

Как выяснили «Известия», такой законопроект, разработанный группой депутатов во главе с руководителем комитета по региональной политике Николаем Харитоновым, поддержан Минвостокразвития России. Проблему признают и в Госдуме – парламентарии считают, что россияне, проживающие в суровых климатических условиях, заслуживают транспортных льгот. Ранее подобные инициативы вносились разными ведомствами, однако ни одна из них не была принята. Перед новым составом кабмина поставлена задача по решению социальных проблем граждан, поэтому у документа есть все шансы на принятие, считают эксперты.

В пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что ведомство поддерживает инициативу о внесении поправок в статью 34 закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Предложение депутатов заключается в том, чтобы пенсионеры могли раз в два года получать компенсацию проезда к месту отдыха любым видом транспорта за исключением такси.

«Ранее у пенсионеров-северян уже было такое право, но оно не всегда реализовывалось, потому что компенсацию можно было получить за билеты на железнодорожный транспорт или, при отсутствии такого сообщения с местом лечения, за билеты на самолет», – пояснил представитель министерства.

Как отметили в Минвостокразвития, согласно законопроекту пенсионеры смогут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда по РФ. «Это поможет поправить здоровье большему количеству людей, и это очень важно для нас», – подчеркнули в министерстве.

«Мы готовы обсуждать эту инициативу и участвовать в переговорах с правительством по возможности ее принятия», – заявил и первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в мае прошлого года, однако в той редакции он не нашел поддержки. В аппарате думского комитета по региональной политике пояснили, что в тексте документа не было слова «размер», которым регулируются выплаты, в том числе в Трудовом кодексе. Также кабмин попросил авторов назвать источники финансирования. Замечания правительства были учтены, и 12 февраля в законодательной базе нижней палаты появился новый текст, пояснили сотрудники аппарата.

«Нам необходимо способствовать закреплению населения на этих суровых для проживания территориях. В советское время мы развивали Север именно благодаря тому, что там были серьёзные льготы. На мой взгляд, их надо восстанавливать в том, числе и с помощью меры, предложенной Николаем Харитоновым», – заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.