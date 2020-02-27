Амурчан просят сообщить информацию о ДТП с микроавтобусом

Госавтоинспекция обратилась к жителям Приамурья с просьбой сообщить информацию о ДТП, в которое попал микроавтобус, перевозивший пассажиров. Один из них получил травмы.

16 февраля около 00:30, предположительно, на 16 километре трассы Благовещенск – Свободный неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, микроавтобус белого цвета), не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части.

Водитель и пассажиры микроавтобуса самостоятельно вытолкали его из кювета и продолжили движение в направлении Благовещенска. На месте происшествия медицинская помощь никому из пассажиров не понадобилась. Позднее один из пассажиров – мужчина 1980 года рождения – с травмами, полученными в результате ДТП, обратился в лечебное учреждение.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, Госавтоинспекция просит откликнуться пассажиров данного микроавтобуса или самого мужчину-водителя. Любую информацию об аварии можно сообщить по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50, 42-52-62.