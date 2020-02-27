Единороссы заявили, что не обсуждали смену лидера и названия партии
В руководстве «Единой России» опровергли сообщения о смене лидера и названия партии, а также обсуждение планов объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Накануне информация об этом появилась в интернет-издании «Медуза».
«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», – заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов РИА Новости.
Еще один замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн также сказал, что ему ничего не известно о возможном ребрендинге партии. В ОНФ от комментариев отказались, пишет «Коммерсант».
Как сообщила «Медуза», к выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с ОНФ. В новой структуре вместо одного лидера будут три сопредседателя. Издание также написало, что нынешний председатель партии Дмитрий Медведев потеряет свой пост и не попадет в число сопредседателей. По словам источников издания, цель изменений в том, чтобы избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией».
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