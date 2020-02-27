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сегодня, 10:42 7

Единороссы заявили, что не обсуждали смену лидера и названия партии

Единороссы заявили, что не обсуждали смену лидера и названия партии
Фото: er.ru

В руководстве «Единой России» опровергли сообщения о смене лидера и названия партии, а также обсуждение планов объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Накануне информация об этом появилась в интернет-издании «Медуза».

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», – заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов РИА Новости.

Еще один замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн также сказал, что ему ничего не известно о возможном ребрендинге партии. В ОНФ от комментариев отказались, пишет «Коммерсант».

Как сообщила «Медуза», к выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с ОНФ. В новой структуре вместо одного лидера будут три сопредседателя. Издание также написало, что нынешний председатель партии Дмитрий Медведев потеряет свой пост и не попадет в число сопредседателей. По словам источников издания, цель изменений в том, чтобы избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией».

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#партии #российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    потому как любви народной не получите при любом раскладе

  • paravis

    paravis
    1 час назад



    Накануне информация об этом появилась в интернет-издании «Медуза».



    Нашли с кого копипастить, с медузы :)) И АИ туда же.

    https://gazetaogazetah.ru/ru/blog/meduza

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    В каждом вбросе есть доля вброса.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Прощупывают и просчитывают ситуацию и мнения перед принятием решения о действительных изменениях.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Народ уже давно убедился чьи интересы ЕР отстаивает и для кого принимает законы. Готовят очередную аферу перед выборами. Как у нас с так называемыми самовыдвиженцами.

  • ay

    ay
    1 час назад

    чо там обсуждать? и так самодвиженцами прикидываются, а у ОНФ тоже репутация уже не очень.

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    А Вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты - НЕ ГОДИТЕСЬ!

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