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сегодня, 10:38 3

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Фото: instagram.com/panaiotov/?hl=ru

Звезда шоу «Голос» Александр Панайотов представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020». Попасть туда певец пытался еще в 2005 году, но пройти национальный отбор ему не удалось.

35-летний Александр Панайотов в качестве участника поедет на «Евровидение-2020» от России. Примечательно, что имя поп-исполнителя не раз фигурировало в числе возможных кандидатов на право представлять Россию на международном песенном конкурсе. В этом году Александр и представители других стран выступят в Роттердаме.

Помощь в выборе композиции для конкурса Панайотову оказывал его музыкальный наставник Григорий Лепс. Рассматривались сразу несколько композиций, предложенных разными авторами, среди которых в итоге и была выбрана достойная песня, сообщает Teleprogramma.pro.

Как сообщал ряд изданий светской хроники, предположение о том, что на музыкальный конкурс от России поедет Панайотов высказывал 65-летнего Игорь Крутой. После чего появился так называемый шорт-лист с возможными кандидатами от нашей страны на участие в «Евровидении». В их числе оказались: Ольга Бузова, Zivert, Тима Белорусских (при условии, что он получит гражданство РФ), Little Big и Димаш.

В прошлом году представителем России второй раз был Сергей Лазарев, который занял второе место.

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#конкурсы #шоу-бизнес #музыка

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Комментарии
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  • Yany

    Yany
    1 час назад

    Лучше б Ильича отправили

  • ay

    ay
    1 час назад

    Быть зятем Лепсверидзе - это вам не хухры-мухры.

  • Аликанте

    Аликанте
    40 минут назад

    отличный певец-но конкурса не будет изза вируса

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