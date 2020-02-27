Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Звезда шоу «Голос» Александр Панайотов представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020». Попасть туда певец пытался еще в 2005 году, но пройти национальный отбор ему не удалось.

35-летний Александр Панайотов в качестве участника поедет на «Евровидение-2020» от России. Примечательно, что имя поп-исполнителя не раз фигурировало в числе возможных кандидатов на право представлять Россию на международном песенном конкурсе. В этом году Александр и представители других стран выступят в Роттердаме.

Помощь в выборе композиции для конкурса Панайотову оказывал его музыкальный наставник Григорий Лепс. Рассматривались сразу несколько композиций, предложенных разными авторами, среди которых в итоге и была выбрана достойная песня, сообщает Teleprogramma.pro.

Как сообщал ряд изданий светской хроники, предположение о том, что на музыкальный конкурс от России поедет Панайотов высказывал 65-летнего Игорь Крутой. После чего появился так называемый шорт-лист с возможными кандидатами от нашей страны на участие в «Евровидении». В их числе оказались: Ольга Бузова, Zivert, Тима Белорусских (при условии, что он получит гражданство РФ), Little Big и Димаш.

В прошлом году представителем России второй раз был Сергей Лазарев, который занял второе место.