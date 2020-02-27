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27февраля
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В Шимановском районе будут проверять машины, перевозящие лес

В Шимановском районе будут проверять машины, перевозящие лес

В Шимановском районе Амурской области началось оперативно-профилактическое мероприятие, в котором задействовано пять патрульных групп. В их состав вошли сотрудники амурских лесничеств и полиции.

«На усиление нашего личного состава прибыли лесничие из Зейского, Мазановского и других районов. Ежедневно в течение месяца будут проводиться рейды и выявляться случаи незаконной рубки леса и факты незаконного оборота древесины, – сообщил руководитель Шимановского лесничества Владимир Анисифоров. – У нас в районе на учет поставлено более 100 лесовозов, тогда как в год составляется около тысячи договоров на заготовку древесины. Это около сорока тысяч кубометров. Во время рейдов установим, сколько на самом деле арендаторы вывозят спиленного леса».

На маршрутах патрулирования, которые составлялись так, чтобы полностью охватить территорию Шимановского района, лесничие проверят каждую машину, перевозящую лес, сопроводительные документы на груз или договор купли-продажи лесных насаждений, которые обязательно должны быть у водителя, и зафиксируют объем перевозимого груза.

В случае отсутствия разрешения и в зависимости от степени нанесенного ущерба либо будет составлен административный протокол, либо материалы передадут в полицию, пишет пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В Приамурье подобные рейды проходят регулярно. Так, в 2019 году их проведено 782, выявлено 213 фактов незаконной рубки объемом 6 572 кубометра, ущерб – более 71 миллионов рублей. С начала этого года проведено 114 мероприятий по контролю в лесах, во время которых выявлено 55 фактов незаконной рубки общим объемом 836 кубометров, ущерб – более 7 миллионов рублей.

За незаконную рубку, в зависимости от нанесенного ущерба, предусмотрена административная или уголовная ответственность. Согласно статье 8.28 КоАП РФ, штраф может достигать: для граждан – до 4 000 рублей, для должностных лиц – до 40 000 рублей, для юридических лиц – до 300 000 рублей. Кроме того, нарушитель обязан выплатить ущерб лесному фонду. Если ущерб больше 5 000 рублей, то нарушитель несет уголовную ответственность по статье 260 Уголовного кодекса РФ.

Фото пресс-службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

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#транспорт

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Комментарии
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  • Pooss

    Pooss
    22 минуты назад

    Лес пилят все кому не лень, посмотрите что твориться утром из города разъезжаются вовсе стороны лесовозы а вечером все происходит обратно. Деловой лес дают за Уральской оттуда его везут очень мало, воруют вокруг Шимановска и сырой и сухостой. Тут как то недавно приезжала с Благовещенска группа захвата с МВД, вы думаете много поймали лесных воришек? до смешного мало. Во первых все уже знают кто приедет и что будут делать, во вторых поставьте вечером людей на крупных приемах леса и и сразу будут видны объемы воровства леса. Но в этом никто не заинтересован, всем нужны деньги и даже должностным и надзирающим органам, их лозунг деньги превыше всего или деньги делают все, разницы нет. Этим и живёт город Шимановск, люди зарабатывают хоть так а пилят уже "карандаши", 20 лет эта песня длится.

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