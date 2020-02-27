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Урожай амурских аграриев по итогам года снизился

Урожай амурских аграриев по итогам года снизился
Фото: pixabay.com

Урожайность сельскохозяйственных культур в Амурской области в 2019 году снизилась. Только по сое аграрии недобрали 192 тысячи тонн в сравнении с 2018 годом.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области опубликовал аналитическую заметку по результатам работы амурских растениеводов. В сравнении с 2018 годом статистики отметили снижение урожаев практически по всем направлениям.

Единственный прирост показал валовой сбор зерновых культур. В 2019 году в области собрали 361,9 тысячи тонн, что на 0,4 % выше уровня 2018 года. Незначительный рост объемов производства зерна обеспечило увеличение посевных площадей на 13,7 %. При этом урожайность снизилась на 3,2 %.

Сдала позиции и фирменная амурская культура. Посевные площади сои по сравнению с 2018 годом сократились на 12,0 %. Как следствие этого, валовой сбор бобовых снизился на 18,2 %. Хотя урожайность сои показала 4,8 % роста.

В минусе также оказались овощи. В 2019 году в хозяйствах всех категорий овощей собрано меньше, чем в 2018 году на 10,8 %. Причиной послужило как снижение урожайности на 8 %, так и уменьшение посевных площадей на 1,6 %. Сбор картофеля по сравнению с 2018 годом сократился на 23,6 % за счет снижения урожайности на 18,3 % и уменьшении посевных площадей на 2,5 %.

Основными производителями картофеля и овощей в области остаются хозяйства населения, на долю которых приходится 83,1 % картофеля и 70,7 % овощей.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    это не СССР когда радовались высоким урожаям-сейчас кто то просто барыш меньше получит

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Две недели назад было совещание, представители амурского Минсельхоза гордо рапортовали, что картофеля ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО, а тут ТАКАЯ статистика! Недаром В.И. Ленин называл статистику "продажной девкой империализма"

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