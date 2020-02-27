В Приамурье мужчину будут судить за кражу 500 килограммов рельсов

В Амурской области предстанет перед судом мужчина, которому вменяют хищение двух металлических рельсов общим весом более 500 килограммов. Кража была совершена с территории одного из предприятий Тынды.

В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь работником транспортной организации, воспользовался отсутствием свидетелей и вывез чужое имущество, спрятав его в снегу на берегу реки Тында. Амурчанин разрезал рельсы на части и планировал в дальнейшем сбыть их.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи, которое уже направлено в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество вернули законному владельцу, сообщается на сайте УТ МВД России по ДФО.