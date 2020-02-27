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27февраля
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сегодня, 09:51 2

В Приамурье мужчину будут судить за кражу 500 килограммов рельсов

В Приамурье мужчину будут судить за кражу 500 килограммов рельсов
Фото: pixabay.com

В Амурской области предстанет перед судом мужчина, которому вменяют хищение двух металлических рельсов общим весом более 500 килограммов. Кража была совершена с территории одного из предприятий Тынды.

В ходе следствия установлено, что мужчина, являясь работником транспортной организации, воспользовался отсутствием свидетелей и вывез чужое имущество, спрятав его в снегу на берегу реки Тында. Амурчанин разрезал рельсы на части и планировал в дальнейшем сбыть их.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи, которое уже направлено в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество вернули законному владельцу, сообщается на сайте УТ МВД России по ДФО.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Дано: Длина стандартного железнодорожного рельса, производимого рельсопрокатными заводами в России, составляет 12,5.Вес: 1 метр рельса Р50 весит 51,63 кг. (других типов ещё больше)

    Вменяют: хищение двух металлических рельсов общим весом более 500 килограммов.

    Решение: 12,5м х 2 шт х 51,63 = 1290,75 кг.

    Ответ: ну да, в принципе общий вес действительно более 500 кг.

  • 333

    333
    1 час назад

    Укравший поди почерпнул идею в сериале "Полярный", правоохранители наверно тоже его смотрели...

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