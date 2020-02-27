Китай планирует покончить с нищетой к концу 2020 года: обзор прессы

Миллер получает в семь раз больше, чем Путин; Пласидо Доминго извинился за то, что приставал к женщинам; в России растет рейтинг Сталина. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Аргументы неделi» рассказывают, «Кто получает больше Путина. И за что» – это я процитировал заголовок. Все знают, что в прошлом году Владимир Владимирович заработал 8 миллионов 648 тысяч рублей. То есть плюс-минус 720 целковых в месяц. Зато у главного газпромовца Миллера – в 7 раз больше, чем у Путина. А у экс-главного роскосмосовца Комарова (ныне представитель президента в Приволжье) – вообще в 80 раз больше, чем у Путина – 657 миллионов! Ну и еще ряд персонажей, «сидящих» на госденьгах.

Газета ставит вопрос так: если больше получают, значит, больше, эффективнее работают? Ответ поищите на страницах еженедельника. Но, думаю, ответы на такие вопросы не напишут даже между строк.

Также в номере

Другую статью в этом же еженедельнике, в которой говорится, что треть населения нашей страны по всем критериям относится к категории бедных, можно не читать. Понятно же, что, чем больше получают богатые, тем меньше остается всем остальным. Поэтому заострите внимание на статье о том, почему рейтинг Сталина становится все выше. Может, еще и потому, что при нем из казны не воровали.

Но бог с ними, с деньгами. Самое интересное в «Аргументах» – это открытое письмо православного экономиста (фамилия вам все равно ничего не скажет) президенту Путину. Я остановлюсь на нем подробнее.

Напишут же такое

Так вот, об открытом письме. Оно посвящено дальнейшему пути России. (Путину о пути. Каково?) Так вот, говорится, что, прежде чем голосовать по поводу поправок к Конституции, для начала нужно определиться по форме правления – монархия или республика. А далее масса аргументов в пользу монархии, в пользу восстановления династического правления, напоминание, что, согласно дореволюционной Конституции страны, у Николая II не было права на отречение. Ну и так далее. Внимательно прочитал. Подумал, что если вместо слова «президент» будем писать слово «царь», это ж сколько чернил, сколько бумаги сэкономим?!

И, размышляя о глубине мыслей автора письма о восстановлении института царизма, взял в руки другую газету.

Вам статья

Далее у нас «Российская газета», где говорится о принципах голосования по Конституции, узнаете, что оно назначено на 22 апреля, работа над изменениями еще идет. Еще пишут о том, можно ли заработать на падении рынков из-за коронавируса. Знамо, можно, достаточно посмотреть в конце выпусков новостей курс валют.

И тоже, как в «Аргументах», пишут о богатых и бедных. Но не у нас – в Китае. Пишут, что борьба с нищетой в Поднебесной – в приоритете. Несмотря на трудности, в том числе и связанные с неожиданным недугом, нищету в стране планируют ликвидировать уже к концу этого года. Есть интересный подсчет: в прошлом году из нищеты выводили по одному человеку каждые три секунды!

Интересно, можно ли подобные расчеты применять у нас, в России, подумал я, переключаясь на «Амурскую правду». Ответ не успел сформироваться, поскольку взгляд уперся в статью о том, что главный благовещенский рынок уходит в прошлое.

Очень интересно

Итак, «Амурская правда» – две страницы о рынке. О том, что он уходит в прошлое. Уходит или уводят – это уже другой вопрос. Каменная громада, которая возводится в том месте, испортила не только сам рынок, но и внешний вид того участка города. Что будет с предпринимателями, у которых весь их не самый крупный бизнес на волоске, неясно. Какие-то пути ищутся, но… Сами понимаете. При этом говорится, что уличные рынки целыми столетиями существуют и в самых продвинутых странах, создавая особый колорит места. Да вы, поди, и сами это знаете, если доводилось путешествовать. В общем, прочтите. Интересно. Автор – Анжела Тараярова – изучила проблему, что называется, вдоль и поперек.

На посошок

Завершу «Панорамой», где говорится о том, что Пласидо Доминго извинился за свои приставания к женщинам. У него сейчас трудная жизнь – гастроли отменяют, концерты, тюремным заключением грозят. Тут же и про голливудского продюсера Вайнштейна вспоминают, которому вообще кирдык из-за женщин пришел. И вот я что подумал: надо бы в Конституцию внести такие поправки, чтобы к мужикам никаких претензий не было. Нет-нет, я не о себе, я вообще, в целом. Чтобы мужики в России не боялись женщин, чтобы демография у нас на должном уровне была. Думаю, и народ, и президент Путин такую поправку поддержат. Согласны?