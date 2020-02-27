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27февраля
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сегодня, 09:13 0

В жестком ДТП с тремя машинами в Благовещенске пострадала женщина (фото)

В жестком ДТП с тремя машинами в Благовещенске пострадала женщина (фото)

26 февраля в Благовещенске произошло жесткое ДТП. Его участниками стали три автомобиля.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, эта авария случилась в 18:41 на перекрестке улиц Октябрьская – Чайковского. Здесь столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Toyota Prius, и «приус» от удара совершил наезд на стоящую машину Mitsubishi Chariot.

В ДТП была травмирована пассажирка Prius – женщина 1982 года рождения. Ее доставили в Амурскую областную клиническую больницу.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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