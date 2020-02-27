Граница России с Китаем из-за коронавируса будет закрыта до 1 апреля

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить до 1 апреля все ограничения, действующие из-за него в России на границе с Китаем. О продлении сроков международной изоляции на брифинге сообщила вице-премьер и глава штаба Татьяна Голикова.

«На данный момент оперативный штаб принял следующие решения. Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта. Соответствующие нормативные документы будут внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателя правительства», – рассказала Голикова на брифинге.

Это же, по словам вице-премьера, касается ограничений по проведению международных мероприятий.

«И я напомню, что до 1 марта мы продлевали студенческие каникулы студентам из Китайской Народной Республики. Но поскольку позже приняли решения об ограничении выдачи виз, то сегодня дополнительно обсудили вопросы организации сетевого обучения. Министр науки и высшего образования доложил, что в большинстве высших учебных заведений такая работа организована и, собственно, получил еще дополнительное поручение оценить ситуацию до конца с тем, чтобы мы могли реализовать право китайских студентов на обучение в российских вузах, но посредством сетевых форм», – цитирует Голикову РИА Новости.

С января Россия закрыла границы с Китаем и Монголией, ограничила авиасообщение, приостановила выдачу виз, а с 20 февраля полностью запретила въезд гражданам КНР. В стране созданы карантинные зоны для прибывших из стран, где фиксировали случаи заражения.

К 26 февраля вирусом COVID-19 заразились более 81 тысячи человек, из которых 78 тысяч — в Китае. Инфекция поразила сотни человек в Южной Корее, Японии и Италии, в России зафиксировано два случая заражения. Жертвами коронавируса стали около 2,8 тысячи заболевших, более 30 тысяч выздоровели, сообщает NEWS.ru .