Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля

Фото: www.globallookpress.com

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля – оптимальная дата.

«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», – сказал Крашенинников после заседания.

На предыдущей встрече Клишас предложил сделать день голосования выходным, а Путин эту идею поддержал. День голосования будет оплачиваемым выходным.

Глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний, передает РИА Новости.

«Затем должна быть подпись президента, и на этом как бы все. Но я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Вот это самое главное, и мы с вами должны вот это соблюсти. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в Конституцию», – сказал Путин.