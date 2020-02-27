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27февраля
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сегодня, 08:53 0

Пенсии за 8 марта на почте амурские пенсионеры получат досрочно

Пенсии за 8 марта на почте амурские пенсионеры получат досрочно
Фото: архив Амур.инфо

Региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплат пенсий за 8 Марта. В этот день все почтовые отделения в Амурской области будут закрыты. Выплату пенсий произведут заранее.

Доставка пенсий в Амурской области через отделения «Почты России» традиционно производится с 3 по 20 число. Пенсионерам, чья дата получения приходится на 8 марта, пенсии выплатят досрочно – 5, 6 и 7 марта. При этом 7 марта является предпраздничным днем, режим работы почтовых отделений будет сокращен на 1 час. 9 марта отделения почтовой связи функционируют по графику работы воскресенья.

Точную дату, когда выплату принесут на дом, можно уточнить в своем почтовом отделении.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные учреждения, изменений не ожидается, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области.

По данным амурского отделения Пенсионного фонда, на сегодняшний день в Приамурье проживает 236,8 тысячи пенсионеров, 44 % из них получают выплаты через Почту России, остальные – через банки.

Горячая линия ОПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.

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#пенсии

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