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27февраля
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сегодня, 07:46 0

Россия ввела ограничения на авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса. Сообщение будут осуществлять одна авиакомпания и ее «дочка».

По словам Голиковой, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса было принято решение отменить рейсы между Россией и Южной Кореей. Она уточнила, что авиационное сообщение между странами будет осуществляться только компанией «Аэрофлот» и ее дочерней «Авророй».

Как отметила вице-премьер, «Аэрофлот» и «Аврора» будут летать в Южную Корею вплоть до вывоза всех российских граждан. Данные рейсы примет московский аэропорт Шереметьево, в котором выделят отдельный терминал, сообщает ТАСС.

Ранее Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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#коронавирус в Китае

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