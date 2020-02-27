Ходули, весеннее дефиле и блины: краеведческий музей приглашает благовещенцев на Масленицу

Амурский областной краеведческий музей имени Новикова-Даурского приглашает всех отведать блинов и поучаствовать в шумной Масленице. Праздничная программа получила название «Весна на носу», а провести ее решили в субботу, 29 февраля — в «золовкины посиделки». Начало – в 12 часов.

В фойе на сувенирной ярмарке всех будут встречать артисты на ходулях и детский ансамбль «Колокольчики» Амурского областного колледжа искусств и культуры.

В фойе гостей будут ждать блины, пироги и чай. Подкрепившись,они пройдут по залам природы Приамурья, где смогут блеснуть эрудицией. По пути у посетителей спросят, знают ли они, кто кем друг другу приходится в большой семье.

На втором этаже с гостями поиграют в старинные игры, которые всегда проводились на Масленицу. Например, «Женихи на ярмарке» – история этой игры берет свое начало в далеком прошлом. До революции весна была временем «приглядок», когда женихи могли присматриваться к девушкам, выбирать невест и дарить им подарки, за которыми они ездили на ярмарку.

«У нас эта традиция трансформирована в веселую забаву: натягивается веревка с повязанными цветными лентами, участнику завязывают глаза и раскручивают. Он должен выбрать на веревке какой-то “подарок”. Кто больше насобирает лент, тот и победитель. Мы не проводим кулачных боев, но у нас есть армрестлинг. Всегда проходит очень азартно! Кидаемся “снежками”, водим хороводы. Поэтому совет: приходите семьями!» — рассказала экскурсовод Лилия Кривак.

После все смогут посмотреть дефиле модельного агентства «Жираф» с показом одежды из весенней коллекции.

А мастера Ирина Серебряная, Оксана Головачева и Елизавета Соболева проведут мастер-классы по изготовлению обереговых кукол и росписи пряников. Галина Ананенко покажет азы гончарного искусства, здесь же все желающие смогут расписать тарелочки под блины и забрать их домой.

Стоимость билета — 100 рублей. Предварительные заявки и справки — по телефону: 77-34-14.