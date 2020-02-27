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27февраля
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Выбор читателей за 26 февраля

Выбор читателей за 26 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 26 февраля.

Несколько школ Благовещенска получили сигналы о наличии взрывных устройств

В Благовещенске снова эвакуируют школы. 26 февраля сообщения о наличии в зданиях взрывных устройств получили 14 общеобразовательных учреждений.

Всем наплевать: стало известно, почему не помогали фельдшеру, на которую брызнула кровь со СПИДом

В челябинский областной Центр по борьбе со СПИДом из Златоуста отправили фельдшера, которая накануне облилась кровью больного синдромом приобретённого иммунного дефицита. Пострадавшей не хотели оказывать помощь до тех пор, пока в дело не вмешалась депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.

Разбойное нападение на магазин произошло в амурской Ивановке (видео)

В социальных сетях появилось видео происшествия. Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, в Ивановке был ограблен магазин. Это подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В Россию разрешено ввозить незарегистрированные лекарства: с 1 марта россиян ждут изменения

С марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты. Машины старше 30 лет будут проходить специальную экспертизу; полиции разрешено использовать электрошокеры; обувь должна быть промаркирована другим способом.

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#Обзор #интернет #СМИ

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