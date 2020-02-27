Выбор читателей за 26 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 26 февраля.

В Благовещенске снова эвакуируют школы. 26 февраля сообщения о наличии в зданиях взрывных устройств получили 14 общеобразовательных учреждений.

В челябинский областной Центр по борьбе со СПИДом из Златоуста отправили фельдшера, которая накануне облилась кровью больного синдромом приобретённого иммунного дефицита. Пострадавшей не хотели оказывать помощь до тех пор, пока в дело не вмешалась депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.

В социальных сетях появилось видео происшествия. Как пишет инстаграм-паблик blag_dtp, в Ивановке был ограблен магазин. Это подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

С марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты. Машины старше 30 лет будут проходить специальную экспертизу; полиции разрешено использовать электрошокеры; обувь должна быть промаркирована другим способом.