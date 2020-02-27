Гороскоп 27 февраля: Львам необходимо сдерживать чувства, Овнам не стоит откладывать решение конфликта

Восход Солнца: 07:18

Заход Солнца: 18:06

Солнце в Рыбах.

Овен. День благоприятный для поездок и путешествий. Но это не избавит Овнов от решения существующих проблем. Желательно разобраться в конфликтной ситуации, не откладывая на потом.

Телец. Благоприятный день, связанный с расширением перспектив, храбростью, преодолением трудностей. Возрастают духовный и творческий потенциал, сексуальные возможности. Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми Вы сможете справиться только благодаря находчивости и трезвой оценке событий.

Близнецы. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности, однако избегайте критических замечаний начальника: Вам совершенно незачем портить с ним отношения. Некоторая суета во второй половине дня потребует от Близнецов собранности и сдержанности.

Рак. День благоприятен для приобретений. Большинство ваших как личных, так и общественных дел будет связано с финансами. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать нововведений, к которым Вас будут подталкивать.

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Лев. День не внесет серьезных изменений в ваши планы. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Сдерживайте свои чувства и желание добиться всего немедленно. Не следует рассчитывать на то, что Вы окажетесь услышанными и понятыми.

Дева. Этот день символизирует радость и эмоциональный взлет. Благоприятны активный отдых, общение с детьми. Очень удачный день для поиска потерянных вещей. Вечер четверга проведите в компании близких друзей.

Весы. Период активной борьбы и противостояния. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми и партнерами по работе. Эмоции будут перехлестывать через край. Будьте внимательны к своему здоровью. Любые перегрузки, упрямство, самоотреченность, как, впрочем, и потакание своим слабостям, могут создать на пути препятствия. Вероятно резкое ухудшение самочувствия.

Скорпион. Критический день. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. В противоречивых ситуациях не отчаивайтесь, сдаться Вы успеете всегда.

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Стрелец. Сегодня общение и деловые контакты не принесут Вам удовлетворения. Сегодня постарайтесь вести себя сдержанно — не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить Вас пересмотреть намеченные планы.

Козерог. Благоприятный день для решения финансовых проблем.Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте, по обыкновению, на свой страх и риск – прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия. Сохраняйте ровные отношения с начальством.

Водолей. День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди, вошедшие в Вашу жизнь, обогатят существование и откроют Вам глаза на новые возможности в деловой сфере. Не спешите с ответственным решением в личной жизни, ибо потом Вам будет трудно что-либо изменить.

Рыбы. Вероятно, новые люди, вошедшие в вашу жизнь, откроют Рыбам глаза на новые возможности или предложат новую сферу деятельности. Не спешите с ответом – лучше быть максимально сдержанным, так как решение может иметь самые неожиданные последствия.

Астролог: Вальдемар Небоходцев