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26февраля
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Хирургическое лечение ожирения – это как плетка для пациента: врачи о бариатрической медицине

Хирургическое лечение ожирения – это как плетка для пациента: врачи о бариатрической медицине

Проблемы ожирения обсудили в программе «Простые вопросы». По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году более 2,5 миллиарда жителей планеты имели избыточный вес, а у более 700 миллионов стоит диагноз «ожирение».

«Если брать Россию, то у нас на 1 000 населения 131,8 человека имеют диагноз ожирение, по ДФО – это 88,3, в Амурской области – 17,5. Показатель в нашем регионе невысокий, но все равно у нас людей с избыточной массой тела очень много. На приемах у врачей-эндокринологов каждый второй пациент приходит с этой проблемой», – рассказывает заведующая областной поликлиникой Ирина Колодина.

«Человек должен понимать, что ожирение – это большая проблема и большой труд. Он должен понимать, что, если этого не сделать каким-либо путем, – терапевтическим или хирургическим – начинаются проблемы с сердцем, давлением, развитие сахарного диабета. На сегодняшний день ожирение – это огромный риск возникновения онкологических заболеваний», – перечисляет заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Евгений Брегадзе.

Когда никакие другие методы в лечение ожирения не помогают, в ход идет так называемая бариатрическая хирургия. Врачи областной клинической больницы делают такие операции уже более двух лет. За это время к хирургам обращались пациенты с весом более 200 килограммов. Подробнее о том, какие методики используют в амурской бариатрической медицине, вы узнаете, посмотрев видео.

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#здоровье #медицина #Простые вопросы

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