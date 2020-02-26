В 2022 году специальная система начнет фиксировать резкие торможения на дорогах

Система оповещения ГИБДД и МВД о резком торможении водителей на дорогах заработает к 2022 году. Данные будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей. Об этом сообщил официальный представитель «ГЛОНАСС» и «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Данные будут обезличены. Повторюсь, что платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача – выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП, – отметил он. – У МВД и ГИБДД будет возможность получить эти данные для принятия соответствующих мер. Технология для работы сервиса будет создана к 2022 году».

По словам Федосеева, полученные данные позволят снизить количество ДТП в среднем на 20-30 % за год, при условии если цифровая информация платформы будет помогать компетентным органам для принятия соответствующих мер безопасности: снижение скорости, установка дополнительных знаков, замена асфальтового покрытия и другое, пишет ТАСС.