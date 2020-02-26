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26февраля
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сегодня, 20:38 4

Амурский сенатор рассказал о проблемах с выплатами ипотеки у многодетных семей

Амурский сенатор рассказал о проблемах с выплатами ипотеки у многодетных семей
Фото: rupto.ru/

Средства, которые должны поступать в многодетные семьи из бюджета для компенсации ипотечных выплат в размере 450 тысяч рублей, порой задерживаются или изымаются у льготников из-за сбоя в получении данных. Эту информацию на заседании Совета Федерации озвучил сенатор от Амурской области Иван Абрамов. Спикер Валентина Матвиенко поручила сенаторам разобраться в ситуации в течение месяца.

«Нам поступают обращения от людей, касающиеся исполнения постановления правительства о выплате 450 тысяч рублей на ипотеку для многодетных. Нам сообщают о сбоях в получении данных», — сказал Иван Абрамов.

Парламентарий пояснил, что такие проблемы, во-первых, затягивают на полгода получение госпомощи, во-вторых, (и это, по словам Абрамова, «вообще вопиющие случаи») приводят к тому, что забирают уже переведённые средства и ещё начисляют пени и проценты. «Можем представить, какую это вызывает реакцию у людей. Прошу коллег подключиться к решению данной проблемы», — заявил Иван Абрамов.

«Это тот случай, когда красиво на бумаге, но забыли про овраги, — отметила спикер Валентина Матвиенко. — Давайте займёмся этим вопросом».

По её поручению работу по этому направлению поручено возглавить вице-спикеру Николаю Журавлеву — его доклад о принятых мерах для исправления ситуации сенаторы заслушают не позже, чем через месяц, пишет «Парламентская газета».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    правильная инициатива от ЛДПР

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    Аликантеправильная инициатива от ЛДПР


    Не надоело одно и то же в комментах кукарекать?

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад

    Интересно, к чему такая активность Абрамова в последнее время? Ваня тут, Ваня там. Прям как Фигаро

  • Аликанте

    Аликанте
    50 минут назад

    для народа работает-для народа

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