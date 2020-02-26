Виновных в хищениях на Восточном обязали выплатить многомиллионный ущерб

В Красноярском крае осуждены лица, виновные в хищениях при строительстве космодрома Восточный. Доказательства, собранные военным следственным управлением СК РФ по Центральному военному округу, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Осужденные – бывший первый заместитель начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» Сергей Батукаев, бывший руководитель проектов предприятия Наталья Буланцева, а также бывший инженер 1 категории (сметчик) обособленного подразделения предприятия по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина и директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков. Каждый из них признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное организованной группой).

Следствием и судом установлено, что с марта по сентябрь 2015 года Батукаев и Буланцева с привлечением Кучиной и Суховеркова составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству зданий и сооружений космодрома Восточный, а также закупке различных материалов, на основании которых на счета фирм аффилированных к членам преступной группы в общей сложности перечислено порядка 21 миллиона рублей. В последующем эти деньги были обналичены и похищены.

Желая создать круговую поруку среди работников предприятия, которые могли выявить недостоверность представленных сведений, Батукаев и Буланцева, нарушая установленные нормы, подготовили приказы о премировании подчиненных должностных лиц, по которым необоснованно выплачено свыше 3,8 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования Батукаевым добровольно возмещено более 6,1 миллиона рублей, а в ходе судебного разбирательства еще свыше 2,5 миллиона рублей.

Решением Железногорского городского суда Красноярского края назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Батукаеву и Буланцевой – 1 год 9 месяцев и 5 лет соответственно, Суховеркову и Кучиной – 2 года 9 месяцев каждому. Последней отбывание наказания отсрочено до наступления 15 лет ребенку, находящемуся на ее иждивении.

Принимая во внимание, что во время рассмотрения уголовного дела состоялось решение арбитражного суда, обязавшего осужденных выплатить военному ведомству более 8 миллионов рублей причиненного ущерба, Железногорский городской суд Красноярского края обязал всех осужденных в солидарном порядке выплатить оставшуюся часть причиненного ущерба в размере свыше 8 миллионов, сообщается на сайте СК РФ.