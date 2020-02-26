Горячее питание для школьников и инициативное бюджетирование: губернатор Приамурья посетил село Петруши

В рамках поездки в Шимановский район глава региона посетил школу села Петруши. Это самая крупная школа района. В ней обучается 129 человек. Это не только школьники села Петруши, подвоз детей ведётся из сёл Базисное, Раздольное и Малиновка, а также 39 детей привозят из Шимановска, родители предпочли обучать детей в этой школе.

Губернатор Приамурья интересовался организацией бесплатного питания детей младших классов. Их 56 человек. По словам директора школы Светланы Овсиенко, дополнительно на удешевление питания из местного бюджета выделяется 6,7 рублей на каждого ребёнка. Ознакомившись с меню, глава региона дал поручение Минобру – меню для бесплатного питания младших школьников составлять с отдельным указанием стоимости питания, средств, которые выделяются на эти цели из бюджета области.

«В обязательном порядке в таких поездках смотрим, как организовано школьное питание. Этот год у нас первый по организации бесплатного школьного питания младшеклассников. Мы очень внимательно собираем информацию. Какие-то корректировки по этой программе у нас будут», – прокомментировал Василий Орлов.

Ещё одним объектом, который посетил губернатор, стал сельский Дом культуры. Здание 1974 года постройки, до этого капитального ремонта не было. В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования был полностью отремонтирован большой зал и библиотека, заменена кровля, окна и другое.

«Если бы не было такой программы, мы бы такие деньги не смогли бы из своего бюджета выделить. Очень хорошая программа, – поделилась глава Петрушевского сельсовета Марина Сологубова. – Когда мы в первый раз собирали, люди с недоверием отнеслись, думали, что возможно, не получится. В этом году, глядя на то, что уже сделано, мы снова решили поучаствовать, люди уже согласились на участие».

В этом году Петрушевским сельсоветом подготовлен и направлен пакет документов на продолжение ремонта здания Дома культуры. Как рассказал глава района Сергей Алипченко, всего в этом году от района на участие в программе инициативного бюджетирования подано 8 заявок, 7 из которых направлены на ремонт зданий домов культуры.