В благовещенских многоэтажках в 2020 году планируют заменить больше сотни лифтов

В Амурской области продолжается замена старых лифтов на новые. В 2019 году были заменены 47 лифтов в 18 многоэтажках: в 13 домах в Тынде (29 лифтов) и в 5 домах в Благовещенске (18 лифтов). Общая стоимость работ – 113,7 миллиона рублей.

В 2020 году в плане еще 105 лифтов в 28 домах областного центра Приамурья. На сегодняшний день в Благовещенске уже заменили 7 лифтов в 2 домах. Оценочная стоимость работ – 259,1 миллиона рублей. Это деньги, взятые со взносов амурчан за капремонт, сообщили Амур.инфо в Фонде капитального ремонта Амурской области..

Всего же по стране в нынешнем году при капремонте домов планируется заменить 15 тысяч лифтов. Это на 12 % больше, чем год назад (тогда, как сообщает Ассоциация региональных операторов капремонта, в планах была замена 13 347 лифтов).

По данным Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при минстрое, сейчас в России из 473 тысяч лифтов каждый пятый отработал срок службы. Ежегодно устаревают еще по 10 тысяч лифтов. По решению Совета Евразийской экономической комиссии все изношенные лифты – более 140 тысяч «подъемников» – должны быть заменены до февраля 2025 года, пишет «Российская газета».