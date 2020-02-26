В Амурской области осуждены двое братьев за разбой и убийство пенсионерки

В Амурской области судом с участием присяжных заседателей осуждены двое братьев. Еще летом 2018 года они совершили разбойное нападение на пенсионерку. Один из них пожилую женщину убил. Он получил 19 лет лишения свободы. А его брата приговорили к 8 годам.

Следствием и судом установлено, что 29 августа 2018 года к 32-летнему жителю села Невер Сковородинского района приехал в гости его 29-летний брат, проживавший в другом регионе. Отмечая встречу, они выпивали, и около 12 часов ночи старший брат предложил проникнуть в дом к его одинокой пожилой соседке, чтобы украсть у нее деньги, на что брат согласился.

Вдвоем они разбили окно, залезли в дом и начали искать деньги и другие ценности. Однако пожилая женщина проснулась и узнала соседа, потребовав покинуть ее дом. Тогда старший брат нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, а затем схватил марлевую повязку, которой женщина фиксировала травмированную руку, и ею задушил потерпевшую. После этого братья вдвоем обыскали дом, нашли 5 тысяч рублей и два мобильных телефона, с которыми скрылись.

В судебном заседании подсудимые отрицали свою причастность к преступлению. Однако по результатам исследования доказательств коллегия присяжных заседателей признала их виновными и не заслуживающими снисхождения.

Судом один из нападавших признан виновным в разбойном нападении и убийстве и осужден к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Другой признан виновным только в разбое, он получил 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Основное наказание оба будут отбывать и исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.