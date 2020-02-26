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сегодня, 18:48 2

В магазине Райчихинска продавали просроченные колбасы и свиные уши

В магазине Райчихинска продавали просроченные колбасы и свиные уши
Фото: irecommend.ru

От прокуратуры Райчихинска в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление о привлечении к административной ответственности владельца местного магазина. Оказалось, что в торговой точке продавали продукцию с истекшим сроком годности.

Как следует из заявления, 25 ноября 2019 года прокуратурой, по обращению жителя Райчихинска, была проведена проверка магазина «Кристалл», расположенного по улице Пономаренко, 93. В ходе проверки было установлено, что в магазине продают прострочку: полукопченные колбасы, сервелат, свиные пятаки и ушки.

Рассмотрев заявление, Арбитражный суд Амурской области принял решение привлечь ООО «Кристалл-Развитие» к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение продавцом требований технических регламентов обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам реализации. Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

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#происшествия #Райчихинск #торговля

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    50 минут назад

    Ну, колбасы, ладно - можно понять. Но УШИ - это перебор!!! Как жить? куда податься???

  • Таранов

    Таранов
    10 минут назад

    Как говорится ,, люди не свиньи всё сожрут,,

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