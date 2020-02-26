В магазине Райчихинска продавали просроченные колбасы и свиные уши

От прокуратуры Райчихинска в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление о привлечении к административной ответственности владельца местного магазина. Оказалось, что в торговой точке продавали продукцию с истекшим сроком годности.

Как следует из заявления, 25 ноября 2019 года прокуратурой, по обращению жителя Райчихинска, была проведена проверка магазина «Кристалл», расположенного по улице Пономаренко, 93. В ходе проверки было установлено, что в магазине продают прострочку: полукопченные колбасы, сервелат, свиные пятаки и ушки.

Рассмотрев заявление, Арбитражный суд Амурской области принял решение привлечь ООО «Кристалл-Развитие» к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение продавцом требований технических регламентов обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам реализации. Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.