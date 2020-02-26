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26февраля
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Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: «Зимний тур» через всю Россию

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: «Зимний тур» через всю Россию

На днях в Благовещенске побывал «десант» участников традиционного «Зимнего тура» через всю Россию. О том, что это за проект, кто в нем участвует и зачем поговорят с организаторами утром 27 февраля в эфире «Эхо Москвы в Благовещенске». Гости: президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью Александр Койбагаров и кандидат исторических наук, эксперт по буддизму и истории Тибета Елена Леонтьева (г. Москва).

Ведущие эфира: Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью вы можете наблюдать в инстаграм-аккаунте Благовещенского «Эха».

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