Жителей Белогорска приглашают участвовать в городской спартакиаде

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске к участию в спартакиаде приглашают не только трудовые коллективы, но и сборные команды. Их может объединить не только место работы или службы, форма занятости, но и круг интересов или место жительства. В программу спартакиады включены 13 соревнований в 11 видах спорта: от плавания до пулевой стрельбы.

«С 2011 года мы проводили периодически спартакиаду трудовых коллективов, – рассказывает начальник управления физкультуры и спорта администрации Белогорска Ольга Саяпина. – В 2020 году после встречи с главой Белогорска на общественном совете по спорту пересмотрели некоторые направления и решили провести спартакиаду исходя не из профессиональной общности, а всего, что может объединять коллективы».

Командное первенство будет определено по наибольшей сумме очков, набранных командами в 7 из 13 видов соревнований по выбору. Первый вид соревнований спартакиады – лыжные гонки – состоится уже 7 марта на лыжной трассе в районе села Хитровка.

В программе спартакиады также шахматы, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, легкоатлетическая эстафета, спортивное ориентирование, легкая атлетика, баскетбол мужской, баскетбол женский, мини-футбол, волейбол женский, волейбол мужской. С программой соревнований можно ознакомиться на официальном сайте белогорск.рф в разделе «Спартакиада коллективов».

К участию приглашаются команды, состоящие из жителей Белогорска 2002 года рождения и старше, имеющие прописку не менее 6-ти месяцев на территории города, при этом не важно, работает человек или нет. Без прописки обязателен стаж работы не менее шести месяцев (для этого нужно предъявить копию трудовой книжки или выписку из приказа), а также допуск врача. Члены команды должны иметь единую форму, название и эмблему.

Победители и призеры в комплексном зачете награждаются кубками, вымпелами, дипломами оргкомитета. Команды, занявшие 1-3 место по видам спорта, награждаются кубками, вымпелами, медалями, грамотами оргкомитета.

Участникам, занявшим 1 место в личном первенстве по видам спорта, будут вручены памятные призы, медали, грамоты, призерам – медали и грамоты.

Заявки на участие команд в спартакиаде, заполненные на компьютере (приложение № 1 положения), подаются в мандатную комиссию до 17.15 4 марта. В заявке прописывается название команды, виды спорта, в которых команда планирует участвовать.

Предварительные заявки на участие в видах соревнований спартакиады подаются за 7 дней до их начала в управление по физической культуре и спорту по адресу: Белогорск, улица Партизанская, 26, тел. 2-59-81, информирует пресс-служба администрации Белогорска.