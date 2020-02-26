Дело руководителей амурской колонии, где сидел Цеповяз, направили в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководства амурской колонии, где отбывал наказание осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз. Поводом стало нарушение режима, которое позволило ему питаться крабами, красной икрой и жарить шашлыки.

«Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области и его заместителя. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ивановский районный суд Амурской области», – цитирует ТАСС представителей пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Фигуранты обвиняются по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, руководители колонии с 2011 по 2015 год на ее территории незаконно организовали пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Для трудоустройства на эти производственные объекты они заключили договоры со знакомыми и родственниками заключенных. К работам обвиняемые незаконно привлекли ряд осужденных, в том числе Вячеслава Цеповяза, создали им привилегированные условия отбывания наказания, досрочно снимали взыскания, дополнительно предоставляли свидания и возможность получения передач, а также изменяли строгие условия содержания на более лояльные.

Осенью 2018 года в интернете появились фотографии Цеповяза из колонии, сидящего с компанией за столом, заставленном блюдами с крабами и шашлыками. В Федеральной службе исполнения наказаний России заявляли, что эти снимки датируются 2015 годом.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. По данным СК, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

После резонансных фото с крабами и шашлыками и всех последующих разбирательств с руководством колонии, Цеповяза перевели в исправительное учреждение в Омске.