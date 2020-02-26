Туризм в Приамурье: от спокойной рыбалки до восхождения на Тукурингру

В Благовещенске состоялся круглый стол «Корпоративный туризм в Амурской области». Представители туристических фирм региона рассказали, где можно необычно отдохнуть коллективом.

Участниками встречи стали представители крупных корпораций, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, компаний и организаций различных сфер деятельности.

В Приамурье насчитывается более 40 действующих туристических маршрутов. Большую часть можно адаптировать для корпоративного отдыха, сообщает туристско-информационный центр Амурской области.

Компания «Неизвестная земля» презентовала тимбилдинг на горном хребте Тукурингра. Вершина находится в Зейском районе. Восхождение и спуск занимает три дня. Группа в реальных условиях пробирается через суровую северную тайгу. При этом заказчик может предложить свой вариант развития событий во время похода.

Дальневосточный туристический центр «Амур» предложил экскурсионные маршруты на любой вкус. А компания «Горизонт-экстрим» поделилась с аудиторией особой атмосферой сплавов, пригласив всех желающих отдохнуть у воды на природе. Для тех, кто не ищет легких путей, федерация мультиспорта «Амурбайк» разрабатывает экстрим-маршруты. Это сложные многодневные экспедиции в отдаленные уголки Приамурья при полном отсутствии сотовой связи и возможности использовать какой-либо гаджет. Как отдохнуть на кордонах среди живописной тайги, рассказали представители Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Главные travel-векторы региона обсудили в следующем блоке, где о своих туристических возможностях рассказали районы. «Визит-центр» Зеи презентовал северные маршруты по уникальным местам. В Зейском районе путешественники узнают об истории золотодобычи, памятниках природы, заповедных территориях.

Ивановский район – центр традиций, сельского хозяйства и русского гостеприимства. Туристы могут познакомиться с православными святынями, пожить в семье, отправиться в гастрономический тур, прогуляться по «Золотому кольцу» Ивановки и немного отвлечься, пройдя по «сталкерскому маршруту». Еще одна точка притяжения туристов – единственный на Дальнем Востоке аэрокосмический музей. На площадке под открытым небом собраны необычные экспонаты: самолеты авиационная техника, использованная в Великой Отечественной войне и более современные образцы.

В южном Бурейском районе путешественникам предложат техно- и экотуризм: посещение ГЭС, пешие маршруты по экологическим тропам, прогулки по водохранилищу, отдых на живописных туристических базах, рыбалку и много другое.

После презентации маршрутов участники встречи обменялись контактами и обсудили возможности сотрудничества.

«Подобный живой формат очень важен для нас, это нечто большее, чем просто общение. Мы обмениваемся энергией и в каком-то смысле объединяем усилия. Задачи, которые сейчас ставит федеральный центр, направлены на развитие регионов. Нужно формировать качественный, конкурентоспособный продукт и увеличивать продажи. Формат работы сегодня, это не что иное, как b2b площадка, где бизнес расскажет потенциальным клиентам – предпринимателям о конкретных предложениях. Надеемся на обратную связь», – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.