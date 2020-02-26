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26февраля
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Жители Казани организовали салют поддержки для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса

Жители Казани организовали салют поддержки для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса
Фото: Pennington с сайта Pixabay

Казанцы устроили салют возле инфекционной больницы в поддержку людей, которых доставили туда с эвакуированного японского лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса. Мероприятие у стен больницы сняли на видео.

Помимо салюта, для изолированных россиян жители города также нарисовали плакат, на котором было написано: «Не болейте!» Организаторы пожелали скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится на карантине.

23 февраля восемь россиян, в том числе один ребёнок, с лайнера Diamond Princess вернулись на Родину. У троих из них выявлен коронавирус.

Они прибыли в Россию авиацией МЧС. Их доставили спецбортом в Казань, где поместили в местное медицинское учреждение. Там созданы все необходимые условия. Вернувшиеся россияне и вывозившие их специалисты помещены в 14-дневный карантин, сообщает Кazanfirst.ru.

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#жизнь #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Какой салют? Молебен проводить надо за отступление болезни.

  • full

    full
    2 часа назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    Какой салют? Молебен проводить надо за отступление болезни.



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