Женщина на рыбалке вытащила из воды необычного извивающегося червя (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В США женщина поймала в море необычное существо, которое оказалось опасным ядовитым червем. Она поймала его вблизи города Порт-Изабел, штат Техас.

Алисса Рамирес (Alyssa Ramirez) рыбачила на причале недалеко от города вместе с матерью. Когда она вытащила удочку из воды, то увидела, что в приманку вцепилось странное существо. «Я засмеялась, потому что это определенно была не рыба», – говорит Рамирес.

Она сняла существо на видео и отправила ролик в департамент парков и дикой природы Техаса. Специалисты изучили видео и выяснили, что девушка выудила червя, который относится к виду Hermodice carunculata.

Такие черви встречаются в тропической Западной Атлантике и покрыты полыми щетинками с ядом. Если прикоснуться к щетинкам, она обломятся и впрыснут под кожу мощный нейротоксин. Пострадавший испытывает жгучую боль, которая не проходит несколько часов.

«К счастью, мне не пришлось трогать это существо, потому что оно само отпустило мою приманку. По тому, как оно двигалось, по его красной окраске, было ясно, что к нему лучше не прикасаться. Я положила его на перила причала, сняла видео и фото. Оно несколько минут извивалось, а потом само свалилось в воду», – цитирует женщину «Лента.ру».

В начале февраля на берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Останки были найдены через несколько часов после шторма, который получил название «Сиара».