Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:22 2

В Благовещенске разыскивают автомобилистку, сбившую пенсионерку

В Благовещенске разыскивают автомобилистку, сбившую пенсионерку
Фото: pixabay.com

В Благовещенске автоинспекторы разыскивают женщину-водителя, которая сбила пешехода. ДТП произошло 26 февраля около 8 утра во дворе дома № 8 на улице Кантемирова.

Предположительно, женщина, находясь за рулем седана серого цвета, наехала на 61-летнюю горожанку. После произошедшего автоледи отвезла пострадавшую в АОКБ и уехала.

На вид виновнице ДТП около 40-45 лет, у нее светлые волосы, короткая стрижка. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или саму женщину-водителя.

Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

Просмотров всего: 901

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Виновных в хищениях на Восточном обязали выплатить многомиллионный ущерб

Происшествия

В Амурской области осуждены двое братьев за разбой и убийство пенсионерки
Происшествия 2

В магазине Райчихинска продавали просроченные колбасы и свиные уши
Происшествия 1

Дело руководителей амурской колонии, где сидел Цеповяз, направили в суд
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Нельзя водителю так делать

    Но может пострадавшая не сильно пострадала? А потом подумала-подумала, посоветовалась и ...

  • grupatovarischey

    grupatovarischey
    36 минут назад

    Вину устанавливает только Суд. И из каких источников такая информация.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь