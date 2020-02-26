В Благовещенске разыскивают автомобилистку, сбившую пенсионерку

В Благовещенске автоинспекторы разыскивают женщину-водителя, которая сбила пешехода. ДТП произошло 26 февраля около 8 утра во дворе дома № 8 на улице Кантемирова.

Предположительно, женщина, находясь за рулем седана серого цвета, наехала на 61-летнюю горожанку. После произошедшего автоледи отвезла пострадавшую в АОКБ и уехала.

На вид виновнице ДТП около 40-45 лет, у нее светлые волосы, короткая стрижка. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или саму женщину-водителя.

Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.