Амурчане могут поучаствовать в акции #городаменяютсядлянас

Более 100 амурчан поддержали проекты по благоустройству общественных территорий семи городов Приамурья. В 2020 году они направлены в Минстрой России для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений.

Общая сумма призового фонда конкурса – до 5 миллиардов рублей в 2020 году будет распределена между городами-победителями.

103 видеоролика с рассказом об одном из семи городов Амурской области разместили амурчане в социальной сети под хэштегом #городаменяютсядлянас.

«Амурчане с большим удовольствием принимают участие в акции #городаменяютсядлянас. Многие компании городов, предприятия, школьники, спортсмены, творческие коллективы подошли к флешмобу с большим энтузиазмом и с творчеством. Сочинили стихи, песни, рассказали о своей малой родине от всего сердца и с большой верой в победу проектов по благоустройству общественных территорий во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2020 году, – рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев. – Как показывает практика, благоустройство общественных территорий в регионе делает города более уютными, комфортными для всех нас. Амурчане с большим удовольствием проводят вместе свободное время на благоустроенных территориях, где все поколения, и малыши с родителями, и школьники, и взрослое поколение могут встречаться, общаться, принимать участие в различных праздниках, творческих и спортивных мероприятиях».

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений принимают участие следующие муниципалитеты Приамурья: Белогорск (реконструкция городского парка имени Дзержинского,), Свободный (благоустройство центральной площади), Тында (Бамовский Арбат: благоустройство улицы, бульвара и прилегающих скверов), Райчихинск (благоустройство городского парка), Зея (благоустройство территории городского парка), Сковородино (благоустройство парка культуры и отдыха), ЗАТО Циолковский (реконструкция городского парка культуры и отдыха).