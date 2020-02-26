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26февраля
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сегодня, 17:20 2

Амурчане могут поучаствовать в акции #городаменяютсядлянас

Амурчане могут поучаствовать в акции #городаменяютсядлянас
Фото: pixabay.com

Более 100 амурчан поддержали проекты по благоустройству общественных территорий семи городов Приамурья. В 2020 году они направлены в Минстрой России для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений.

Общая сумма призового фонда конкурса – до 5 миллиардов рублей в 2020 году будет распределена между городами-победителями.

103 видеоролика с рассказом об одном из семи городов Амурской области разместили амурчане в социальной сети под хэштегом #городаменяютсядлянас.

«Амурчане с большим удовольствием принимают участие в акции #городаменяютсядлянас. Многие компании городов, предприятия, школьники, спортсмены, творческие коллективы подошли к флешмобу с большим энтузиазмом и с творчеством. Сочинили стихи, песни, рассказали о своей малой родине от всего сердца и с большой верой в победу проектов по благоустройству общественных территорий во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2020 году, – рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев. – Как показывает практика, благоустройство общественных территорий в регионе делает города более уютными, комфортными для всех нас. Амурчане с большим удовольствием проводят вместе свободное время на благоустроенных территориях, где все поколения, и малыши с родителями, и школьники, и взрослое поколение могут встречаться, общаться, принимать участие в различных праздниках, творческих и спортивных мероприятиях».

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений принимают участие следующие муниципалитеты Приамурья: Белогорск (реконструкция городского парка имени Дзержинского,), Свободный (благоустройство центральной площади), Тында (Бамовский Арбат: благоустройство улицы, бульвара и прилегающих скверов), Райчихинск (благоустройство городского парка), Зея (благоустройство территории городского парка), Сковородино (благоустройство парка культуры и отдыха), ЗАТО Циолковский (реконструкция городского парка культуры и отдыха).

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Тында позор тебе! Фу такому мэру, который детей заставляет, петь под ее дудку! Тынде не нужен АРТБАТ!!! УСЛЫШЬТЕ ЭТО!!! тынде нужны рабочие места, людям работать не где! В городе грязь, дворников нет ни одного после праздника 45 бам, после показухе город в гов...е Автобусам по 40 лет, как людей возят не понятно, куда гай смотрит? Мэр всех запугала, люди боятся рот открыть, потому что их уволит, обиженный мэр! Люди пишут ей в соц сети, о проблемах их она заносит в Черные списки! Инвалиду отказала, в получений Квартиры на законных основаниях,человек требывал свое, cпасибо прокуратуре восстановили человека! Это просто ужас, что она сделал с городом, превратив его в станцию! Люди продают все и уезжают! Дети едут учиться в Благовещенск, и даже на каникулы, родители их не могут в Тынду затащить! Куда смотрит губернатор? Или ваш Губернатор только для Благовещенска? Позор Фу.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    40 минут назад

    Ну Тында, да, победит в этом году. Михайлова по головам прошлась.

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