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26февраля
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сегодня, 17:14 0

В Приамурье сельчанка попалась на попытке мошенничества с федеральным миллионом

В Приамурье сельчанка попалась на попытке мошенничества с федеральным миллионом
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело женщины, которую обвиняли в мошенничестве при получении социальных выплат. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Согласно материалам дела, амурчанку заинтересовала федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года». По ней положены крупные выплаты молодым семьям или специалистам, работающим или занимающимся бизнесом в агропромышленном комплексе или социальной сфере в сельской местности. Также нужно жить в селе, а молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь не менее 30 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

В марте 2015 года женщина решила получить из бюджета социальную выплату для строительства своего дома в селе Волково Благовещенского района. Для этого она решилась на предоставление заведомо ложных и недостоверных сведений. Поэтому обратилась к главе КФХ и попросила принять ее на работу технологом общественного питания, при этом фактически работать не собиралась. Спустя несколько месяцев она попросила оформить ей новый трудовой договор о том, что она переведена на должность повара.

После этого документы с недостоверными сведениями она подала в районную администрацию, которые затем проверили в областном минсельхозе. И так как по бумагам все было в порядке, то уже в 2016 году она получила около миллиона рублей на строительство жилья.

Но махинация была раскрыта. Амурчанка признала вину и раскаялась, а также сотрудничала со следствием. Дело было рассмотрено в особом порядке. Женщину признали виновной, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #суды #финансы

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