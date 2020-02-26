Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 0

Люблю быть независимой: Водонаева высказалась о походе в Госдуму

Люблю быть независимой: Водонаева высказалась о походе в Госдуму
Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Прославившаяся на всю Россию после скандала Алена Водонаева сообщила в своем Инстаграме о том, что не собирается вступать ни в одну политическую партию. Она отметила, что на прошлой неделе впервые побывала в Госдуме.

Как сообщила под публикацией Алена Водонаева, ей нравится быть независимой. Это она проиллюстрировала фразой из советского мультфильма: «Я – кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На прошлой неделе я впервые побывала в Государственной Думе. Одни поспешили и обвинили меня в неискренности, а другие увидели в моем скандале «руку Кремля». Мол, не стал бы спикер Госдумы просто так делать мне такой пиар, не будь у него своих планов на этот счет. Как оказалось, стал. И отвечая на вопрос, хочу ли я примкнуть к какой-нибудь партии или сообществу, отвечу фразой из своего любимого мультфильма: «Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе». После второго развода я решила повременить со штампами и обязательствами. Я люблю быть независимой, поэтому не стремлюсь состоять в каком-либо сообществе: будь то движение или политическая партия. Я хочу быть только с вами: здесь, в Телеграме и на Ютубе. В большей степени я хочу сосредоточился в данный момент на своём ютуб-канале; на анализе социальных проблем женщин и не только; на дополнительном образовании и на том, чтобы быть полезной. Настало время собирать камни.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Звезда отметила, что не хочет состоять в каком-либо сообществе. В ближайшее время девушка собирается бросить все силы на YouTube-канал, в котором будет анализировать проблемы женщин в современном обществе.

Водонаева взорвала общественность своим заявлением о том, что бедным россиянам не стоит рожать детей. Причем тех, у кого нет денег, она назвала быдлом, что вызвало широкий общественный резонанс. Высказывание модели активно обсуждали не только на просторах интернета, но и на федеральных каналах.

Просмотров всего: 136

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Шепелев поделился планами на будущее после ухода с Первого канала
В России и мире

Рита Дакота прокомментировала развод Прилучных
В России и мире

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
В России и мире

Стриженовы высказались о состоянии Заворотнюк
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь