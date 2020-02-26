Люблю быть независимой: Водонаева высказалась о походе в Госдуму

Как сообщила под публикацией Алена Водонаева, ей нравится быть независимой. Это она проиллюстрировала фразой из советского мультфильма: «Я – кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе».

Звезда отметила, что не хочет состоять в каком-либо сообществе. В ближайшее время девушка собирается бросить все силы на YouTube-канал, в котором будет анализировать проблемы женщин в современном обществе.

Водонаева взорвала общественность своим заявлением о том, что бедным россиянам не стоит рожать детей. Причем тех, у кого нет денег, она назвала быдлом, что вызвало широкий общественный резонанс. Высказывание модели активно обсуждали не только на просторах интернета, но и на федеральных каналах.