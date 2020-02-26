Люблю быть независимой: Водонаева высказалась о походе в Госдуму
Прославившаяся на всю Россию после скандала Алена Водонаева сообщила в своем Инстаграме о том, что не собирается вступать ни в одну политическую партию. Она отметила, что на прошлой неделе впервые побывала в Госдуме.
Как сообщила под публикацией Алена Водонаева, ей нравится быть независимой. Это она проиллюстрировала фразой из советского мультфильма: «Я – кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе».
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На прошлой неделе я впервые побывала в Государственной Думе. Одни поспешили и обвинили меня в неискренности, а другие увидели в моем скандале «руку Кремля». Мол, не стал бы спикер Госдумы просто так делать мне такой пиар, не будь у него своих планов на этот счет. Как оказалось, стал. И отвечая на вопрос, хочу ли я примкнуть к какой-нибудь партии или сообществу, отвечу фразой из своего любимого мультфильма: «Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе». После второго развода я решила повременить со штампами и обязательствами. Я люблю быть независимой, поэтому не стремлюсь состоять в каком-либо сообществе: будь то движение или политическая партия. Я хочу быть только с вами: здесь, в Телеграме и на Ютубе. В большей степени я хочу сосредоточился в данный момент на своём ютуб-канале; на анализе социальных проблем женщин и не только; на дополнительном образовании и на том, чтобы быть полезной. Настало время собирать камни.
Звезда отметила, что не хочет состоять в каком-либо сообществе. В ближайшее время девушка собирается бросить все силы на YouTube-канал, в котором будет анализировать проблемы женщин в современном обществе.
Водонаева взорвала общественность своим заявлением о том, что бедным россиянам не стоит рожать детей. Причем тех, у кого нет денег, она назвала быдлом, что вызвало широкий общественный резонанс. Высказывание модели активно обсуждали не только на просторах интернета, но и на федеральных каналах.
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