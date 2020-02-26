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26февраля
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В Приамурье отремонтируют 16 километров трассы Благовещенск – Свободный

В Приамурье отремонтируют 16 километров трассы Благовещенск – Свободный
Фото: www.amurobl.ru

В 2020 году запланировано начало реконструкции 16-километрового участка трассы Благовещенск – Свободный. Участок от 47 до 63 километра будут ремонтировать три года.

Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу. Заключение по проекту в отделе планирования и развития дорожного хозяйства ждут в конце марта. На следующем этапе объявят торги по выбору подрядной организации на выполнение реконструкции и строительно-монтажных работ.

Предварительная стоимость проекта составляет 2,1 миллиарда рублей. Он предусматривает реконструкцию участка автомобильной дороги III категории, обустройство более 30 искусственных водопропускных сооружений, установку автоматического пункта весогабаритного контроля. В декабре 2019 года между министерством транспорта и дорожного хозяйства области заключено соглашение с Росавтодором, в соответствии с которым из федерального бюджета поступит 1,4 миллиарда рублей.

«Мы работаем над привлечением федерального финансирования для того, чтобы довести уровень софинансирования из федерального бюджета по этому объекту до 99 %. Это даст нам возможность максимально освободить областные лимиты дорожного фонда и перераспределить их на другие объекты», – отметил начальник отдела планирования и развития дорожного хозяйства Александр Водопьянов.

Кроме того, ведется работа по передаче в 2020 году в федеральную собственность автомобильной дороги регионального статуса Благовещенск – Свободный, за исключением участков, на которых ведутся работы по реконструкции. В этом году будет завершена реконструкция шестикилометрового участка Благовещенск – Свободный от 129 до 135 километра.

Работы ведет подрядная организация АО «Асфальт». Дальнейшие содержание, текущий ремонт и приведение автодороги в нормативное состояние будут осуществляться за счет федеральных средств Росавтодором, сообщает правительство Амурской области.

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#Благрайон #строительство #транспорт

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