Сотрудники амурского СИЗО спасли людей из горящего дома

В Благовещенске сотрудники следственного изолятора № 1 спасли людей из жилого дома, где произошел пожар. Ими были эвакуированы шесть человек, в том числе дети.

Ночью 26 февраля произошел пожар в жилом доме, расположенном недалеко от следственного изолятора № 1. Сотрудники СИЗО, обнаружив возгорание, сразу же вызвали пожарных и отправились на помощь жильцам.

На месте выяснилось, что внутри деревянного четырехквартирного дома находятся люди. Огонь распространялся стремительно: открытым пламенем горела крыша, взрывался шифер. Сотрудники УИС капитан внутренней службы Алексей Домбаев и прапорщик внутренней службы Александр Зубков вошли в сильно задымленное помещение, разбудили крепко спящих жильцов и вывели наружу. Они эвакуировали из горящего дома шесть человек, среди которых были пожилые люди, женщины и двое детей. Также удалось спасти собаку и некоторые ценные вещи. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

На фото: Александр Зубков (слева) и Алексей Домбаев, пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону уточняет, что сообщение о пожаре в Благовещенске поступило ранним утром 26 февраля. Возгорание произошло в четырехквартирном жилом доме по переулку Серышевскому. Через восемь минут огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 14 человек и четырех единиц техники, прибыли на место. Горели две квартиры с пристроенными верандами. Около 20 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Пожарные не допустили перехода огня на две соседние квартиры.

Предположительно, к возгоранию привела неосторожность при курении. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В пресс-службе амурского ГУ МЧС ИА добавили, что на пожаре обошлось без пострадавших.