В амурском МЧС предупреждают о смертельно опасных сосульках

Ежегодно в России люди получают серьезные увечья, нанесенные сосульками. Некоторые случаи заканчиваются летальным исходом. По мнению специалистов, рухнувшая на голову сосулька опаснее камня, упавшего с такой же высоты. Сосулька подобна острому клинку – имеет острые края и может нанести серьезные травмы: повреждение кожных покровов, а также костей и основания черепа.

В Амурском МЧС предупреждают, что, люди, проходящие около зданий, с крыш которых свисают ледяные шипы, подвергают себя смертельной опасности. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов бывают особенно опасны. Следует обращать внимание и на обледеневшие тротуары. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

Специалисты напоминают, что по возможности не стоит подходить близко к стенам зданий. А при движении вдоль них идти на безопасном расстоянии от стен: не ближе 3-4 метров. Не следует стоять под карнизами, на которых образовались сосульки. Нужно стараться как можно быстрее преодолеть этот участок, но прежде чем пройти, внимательно посмотреть на состояние обледенения.

Если во время движения по тротуару наверху слышен подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы (сосулек). Нужно постараться поскорее покинуть опасное место либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не советуют также оставлять свой автомобиль рядом с крышей подъезда, ведь ледяная глыба может упасть и там. Ни в коем случае нельзя игнорировать ограждения и переступать через них.

Родителей и педагогов просят разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами домов, исключить пребывание детей во внеурочное время в этих местах.

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в колясках, не оставлять их без присмотра и не находиться с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.

Тех, кто заметил на крыше угрожающе свисающую сосульку или снежную глыбу, просят сообщить об этом в управляющую компанию или единую дежурно-диспетчерскую службу района.