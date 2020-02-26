Всем наплевать: стало известно, почему не помогали фельдшеру, на которую брызнула кровь со СПИДом

В челябинский областной Центр по борьбе со СПИДом из Златоуста отправили фельдшера, которая накануне облилась кровью больного синдромом приобретённого иммунного дефицита. Пострадавшей не хотели оказывать помощь до тех пор, пока в дело не вмешалась депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.

Как рассказала Life депутат, в Златоусте нет препаратов для помощи людям, которые оказались в контакте с кровью больных. «Как выяснилось из пока что неподтверждённых источников (потому что медики сейчас выдают свою информацию), главный врач скорой помощи говорил, что просто проводят торги, торги не состоялись. Препарат не был закуплен», – рассказала Ольга Мухометьярова.

По словам депутата, когда она узнала об этой ситуации, ей пришлось ставить в известность главу областного минздрава. Пострадавшего фельдшера сначала направили в роддом за тем самым препаратом, но там он оказался специфическим. Отправили в городскую больницу, но там сказали, что таблетки в сейфе и нужно ждать до утра. Утром оказалось, что их там нет, и девушку отправили за сотню километров в Челябинск, где всё необходимое есть в Центре по борьбе со СПИДом.

Мать девушки-фельдшера считает ситуацию недопустимой. По её словам, дочь до сих пор находится в шоке от этой ситуации.

«Да это вообще издевательство! Это аварийная ситуация на работе. Она, естественно, находится в шоке от того, что такое отношение вообще к медикам наплевательское. Почему препарат ей через два часа никто не дал? И то через министра даже это только сейчас решилось, прошли почти сутки. И никто не поможет вообще нигде. Теперь понятно, почему у нас такое отношение вообще к людям, совершенно наплевать всем, как она там будет дальше жить», – поделилась мама пострадавшей.

24 февраля 23-летняя фельдшер оказывала помощь пьяному человеку в тёмном подъезде. В какой-то момент гематома у него лопнула, и кровь попала ей на лицо. Выяснилось, что мужчина болен СПИДом, а девушке не оказали первую помощь.

«Я готова поднять все звонки и обратиться в Росздравнадзор, чтобы не дать замять эту историю. Если бы всё было нормально, спустя почти сутки девушку не пришлось бы эвакуировать в Челябинск», – высказалась депутат.