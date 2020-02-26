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26февраля
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сегодня, 15:47 0

Весна близко: в Благовещенске зафиксировали плюсовую температуру

Весна близко: в Благовещенске зафиксировали плюсовую температуру
Фото: pixabay.com

В среду, 26 февраля, в Благовещенске потеплело до плюсовых значений, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре. В три часа дня температура воздуха в городе составила 0,4 градуса, а максимальный «плюс» за сегодня был 0,5 градуса.

Для сравнения: 25 февраля в областном центре максимальная температура воздуха составила минус 0,4 градуса, а 24-го числа – минус 3,4 градуса.

В ближайшие дни в Благовещенске ожидаются дневные температуры, близкие к нулю, в пределах от минус 2 градусов до плюс 1. По области днем будет от минус 5 градусов до нуля.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 12 февраля в Благовещенске синоптики зафиксировали первый метеорологический рекорд 2020 года. Днем столбик термометра в городе поднялся до отметки 1,6 градуса со знаком минус, что на 7 десятых градуса выше, чем 5 лет назад, в 2015 году.

Также сообщалось, что в марте в Амурской области будет теплее нормы, как и еще в ряде регионов Дальнего Востока.

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#погода

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