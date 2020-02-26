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26февраля
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сегодня, 15:46 3

О предстоящих поправках в Конституцию амурчанам расскажут волонтеры

О предстоящих поправках в Конституцию амурчанам расскажут волонтеры
Фото: минобр Амурской области

В связи с внесением в Конституцию ряда поправок, в российских субъектах, в том числе и Амурской области, запланирована информационно-просветительская кампания. Чтобы объяснить жителям суть изменений, а также рассказать, как можно стать участником общероссийского голосования за ту или иную поправку, привлекут свыше 100 тысяч человек.

Координировать работу «Волонтеров Конституции» в Амурской области будет Ресурсный центр развития добровольчества.

«В течение двух недель до старта голосования в общественных местах нашей области появятся 40 информационных стоек, где волонтеры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании – сообщает руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области Дарья Енина. – Помимо этого, добровольцы представят жителям свою волонтерскую деятельность. Например, на площадках можно будет узнать, как присоединиться к сообществу волонтеров и принять участие в акциях различного уровня».

Присоединиться к корпусу «Волонтеров Конституции» может каждый совершеннолетний гражданин. По итогам заявочной кампании в Амурской области будет отобрано не менее 800 добровольцев, сообщает правительство Амурской области.

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#закон

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    13 минут назад

    Одна цель - путин еще на 4+6+6, а если не выдюжит, то не подлежит ответственности.

  • hkmg8787

    hkmg8787
    12 минут назад

    ЭТА крыса не должна сбежать с тонущего корабля.

  • hkmg8787

    hkmg8787
    11 минут назад

    ЭТА крыса не должна сбежать с тонущего корабля.

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