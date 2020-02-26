О предстоящих поправках в Конституцию амурчанам расскажут волонтеры

Координировать работу «Волонтеров Конституции» в Амурской области будет Ресурсный центр развития добровольчества.

«В течение двух недель до старта голосования в общественных местах нашей области появятся 40 информационных стоек, где волонтеры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании – сообщает руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области Дарья Енина. – Помимо этого, добровольцы представят жителям свою волонтерскую деятельность. Например, на площадках можно будет узнать, как присоединиться к сообществу волонтеров и принять участие в акциях различного уровня».

Присоединиться к корпусу «Волонтеров Конституции» может каждый совершеннолетний гражданин. По итогам заявочной кампании в Амурской области будет отобрано не менее 800 добровольцев, сообщает правительство Амурской области.