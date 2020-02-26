О предстоящих поправках в Конституцию амурчанам расскажут волонтеры
В связи с внесением в Конституцию ряда поправок, в российских субъектах, в том числе и Амурской области, запланирована информационно-просветительская кампания. Чтобы объяснить жителям суть изменений, а также рассказать, как можно стать участником общероссийского голосования за ту или иную поправку, привлекут свыше 100 тысяч человек.
Координировать работу «Волонтеров Конституции» в Амурской области будет Ресурсный центр развития добровольчества.
«В течение двух недель до старта голосования в общественных местах нашей области появятся 40 информационных стоек, где волонтеры расскажут населению о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании – сообщает руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области Дарья Енина. – Помимо этого, добровольцы представят жителям свою волонтерскую деятельность. Например, на площадках можно будет узнать, как присоединиться к сообществу волонтеров и принять участие в акциях различного уровня».
Присоединиться к корпусу «Волонтеров Конституции» может каждый совершеннолетний гражданин. По итогам заявочной кампании в Амурской области будет отобрано не менее 800 добровольцев, сообщает правительство Амурской области.
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