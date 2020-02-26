В Амурском областном суде назначен новый заместитель председателя

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя председателя Амурского областного суда по административным делам. Им стал Вадим Никитин. До этого около пяти лет он был судьей областного суда административной коллегии.

Вадим Геннадьевич – коренной амурчанин. Его отец – Геннадий Никитин – кандидат философских наук, доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологии Благовещенского государственного педуниверситета.

Вадим Никитин в 2004 году окончил юридический факультет АмГУ. Однако еще с 2003 года он работал в Амурском областном суде ведущим специалистом и помощником председателя – Сергея Семенова.

В 2006 году Вадима Никитина призвали в армию, где он отслужил год. После возвращения, в 2007 году, он продолжил трудиться помощником председателя областного суда.

С 2010 по 2011 год Вадим Никитин был судьей Благовещенского городского суда. С 2011 по 2014 годы занимал должность заместителя председателя Благовещенского городского суда. С 2014 года до нынешнего времени работал судьей Амурского областного суда административной коллегии.

Должность заместителя председателя областного суда была вакантной с 2019 года, когда закончились полномочия Павла Белоусова.

Поиск кандидатур на освободившееся место осуществлялся на конкурсной основе – претенденты на должность заместителей председателя проходят такую же процедуру отбора, как и председатели. То есть документы поступают в высшую квалификационную коллегию в Москве. И уже после прохождения всех необходимых этапов кандидатуру утверждает президент.

Как сообщало Амур.инфо, новым председателем Амурского областного суда стал Олег Васильев, который сменил Сергея Семенова, работавшего в этой должности с марта 2000 года. До этого Олег Васильев был заместителем председателя областного суда по гражданским делам. Теперь это место вакантно. Для выбора кандидатур будет снова объявлен конкурс.