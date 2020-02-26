Ситуация с коронавирусом улучшается, но об открытии границы в Приамурье говорить рано (видео)

О ситуации с коронавирусом в Китае и Приамурье и последствиях эпидемии для амурской экономики рассказали 26 февраля на пресс-конференции в правительстве Амурской области. Распространение инфекции в соседнем с областью государстве пошло на спад, но об открытии границы речи пока нет.

Что будет после 1 марта на границе с КНР в Благовещенске, отменят ограничения по въезду-выезду или, наоборот, продлят карантин – в областном правительстве конкретных формулировок предпочитают избегать. 1 марта – лишь условная контрольная точка. Как оба государства пройдут этот временной чекпойнт, станет точно известно через три дня.

Руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова подчеркнула, что ситуация с разгулом эпидемии в Китае стабилизируется, в Амурской области удалось предотвратить распространение пневмонии.

Всего с начала января специалистами было обследовано более 800 человек, которые побывали в Китае во время эпидемии. Более 300 человек – на коронавирусную инфекцию. У 17 человек, которые пересекали границу, были обнаружены признаки респираторной инфекции. Все результаты исследований на новую форму пневмонии отрицательные.

По мнению амурских специалистов, ситуация в провинции Хэйлунцзян стабилизируется. По данным на 24 февраля, в китайской провинции не было выявлено новых случаев пневмонии и отмечено 8 случаев излечения. На 25 февраля данных о новых заболевших также нет.

Тем не менее в правительстве предпочитают не говорить даже о приблизительных сроках открытия границы. Пока международное сотрудничество, в том числе возврат из Китая российских граждан и убытие граждан КНР на родину, ограничивается транспортными коридорами. Граница открывается три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. Почти за две недели через такие коридоры прошло около тысячи человек, из них 616 граждан России вернулись на родину.

Во временных карантинных пунктах на территории Амурской области больных коронавирусом также не выявили. В Зее такой пункт уже не работает, в селе Волково Благовещенского района наблюдение еще ведется.

Оба заболевших российских водителя, которые работали на транспортном коридоре в Пояркове, в удовлетворительном состоянии. Их госпитализировали неделю назад с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции. Первый этап исследований на коронавирус дал отрицательный результат. Водителям предстоит пройти весь комплекс исследований в течение 14 дней.

Всего за период с 1 января в Амурской области снято с наблюдения 428 человек, 365 остаются под наблюдением. В целом эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области сложилась удовлетворительная – порог не превышен. Тот же масочный режим носит рекомендательный характер.

Сложнее ситуация обстоит с экономическим климатом. Как было отмечено на встрече с журналистами, последствия карантина для Приамурья только предстоит подсчитать. Последний раз сроки ограничений отодвигали до 1 марта. Что изменится к концу недели, в правительстве пока не знают.

«Скажу откровенно, пока такой информацией мы не располагаем. По распоряжению правительства РФ даты конкретной не обозначено. Такие решения, что 1 марта для нас – это некий чекпойнт, были обозначены в сопутствующих документах в рамках реализации этого распоряжения. Мы сейчас в тесном диалоге со всеми ведомствами. (…) Мы будем максимально быстро информировать, как только у нас появится достоверная, подтвержденная информация», – высказалась замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева по поводу сроков на ограничения въезда и выезда через границу.

В какой-то мере прорвать экономическую блокаду между Амурской областью и Китаем смогли с 7 февраля, когда был открыт режим грузовых перевозок. Сейчас перевозки идут по двум направлениям: из Благовещенска и Пояркова. Причем Поярковский пункт пропуска работает только на экспортные грузы. В Благовещенск за это время прибыли 140 машин с грузом из Китая. Ввозили в основном овощи и фрукты, а также оборудование для газоперерабатывающего завода.

Членом правительства было отмечено, что многие отрасли амурской экономики тяжело переживают изоляцию с Китаем. Это касается поставок экспорта, туризма, банковской сферы, которая обслуживает эти взаимоотношения. Особо затронула ситуация и строительную отрасль, которая получила области больше всего квот на китайских рабочих. Однако говорить о каких-то конкретных убытках и возможных действиях со стороны властей региона, в правительстве считают преждевременным.

«Мы взяли время примерно к середине марта, когда будем более плотно сводить все, что обрабатываем, – пояснила Екатерина Киреева. – Мы на стадии внимательной работы с представителями бизнеса. У каждого участника рынка индивидуальная ситуация. Пока мы собираем такую информацию и пытаемся наработать те меры, которые, возможно, будет необходимо включать на случай пролонгации ситуации».

Как было отмечено, середина марта может стать точкой невозврата для амурской экономики. Если граница все-таки не откроется, областное правительство будет вынуждено предложить какие-то конкретные решения по дефициту рабочей силы и по возможной помощи экономическим заложникам международных отношений.