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26февраля
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сегодня, 14:30 0

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 700 человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 700 человек
Фото: pixabay.com

Более 78 тысяч жителей Китая заразились коронавирусом. Свыше 2 тысяч 700 человек в стране умерли от этой инфекции. 2 615 смертей зарегистрированы в эпицентре эпидемии – провинции Хубэй.

Таковы данные онлайн-карты Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases, отслеживающая распространение инфекции по всем странам.

В общей сложности в мире от коронавируса скончались 2 762 человека. При этом количество выздоровевших превысило 30 тысяч человек.

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#коронавирус в Китае

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