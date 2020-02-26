Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 700 человек

Более 78 тысяч жителей Китая заразились коронавирусом. Свыше 2 тысяч 700 человек в стране умерли от этой инфекции. 2 615 смертей зарегистрированы в эпицентре эпидемии – провинции Хубэй.

Таковы данные онлайн-карты Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases, отслеживающая распространение инфекции по всем странам. В общей сложности в мире от коронавируса скончались 2 762 человека. При этом количество выздоровевших превысило 30 тысяч человек.

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#коронавирус в Китае

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Ольга Канюшкина