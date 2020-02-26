В Благовещенске во время ремонта выставочного зала нашли послание из СССР (видео)

Флаг советского образца был обнаружен под бетонной стяжкой при демонтаже напольных покрытий, рассказал главный инженер компании «Стройком» – генерального подрядчика объекта – Александр Смирнов. «Сразу позвонили в музей заказчику. Удивились все. Потерять такое знамя нельзя, я думаю, оно не выпадет из кармана случайно при строительстве», – пошутил он.

«Понятно, что оно было заложено перед строительством этого выставочного зала. Как оно там оказалось, мы не знаем. Может быть, была какая-то традиция закладки знамени, как капсулы времени, письма потомкам. Выяснить этого нам не удалось», – рассказала и.о. директора Амурского краеведческого музея Елена Иванова. В скором времени советское послание перекочует в музей.

Во время капитального ремонта была обнаружена и неприятная находка – трещина на несущей стене. Во время составления проектно-сметной документации дефект не обнаружили, так как стена была покрыта гипсокартоном. После того как ее выявили, пришлось сделать дообследование. Проектным решением, которое выдала компания-проектировщик «Амурконструктив», предусмотрено стянуть трещину стальными стяжами, а после снова покрыть гипсокартоном.

Сейчас на объекте трудятся 7 человек, они завершают демонтаж кровли. С 27 февраля начнут обустраивать тепловой узел, после этого проложат временные трубы отопления, чтобы пустить в помещение тепло. Это произойдет примерно через 2-3 недели. После строители начнут прокладывать вентиляцию и электрику, класть полы.

«Так как здесь все демонтажные работы мы произвели, начать монтажные работы мы не можем из-за низких температур, – пояснил главный инженер. – Из демонтажных работ остались только кровля и фасад. Но витражи мы пока открывать не будем. На данном этапе они нам не мешают, а как раз закрывают тепловой контур. Демонтажные работы также были проведены в подвале. В проекте подвал будет использоваться как техэтаж и склад для экспозиций. В техэтаже разместятся тепловой узел, вентиляционная система и электрощитовая. Технически объект не является сложным. Нам выданы все проекты, чертежи, все расписано. На данном этапе мы тесно сотрудничаем с проектной организацией, если возникают какие-то вопросы».

Приступить к фасаду рабочие планируют в мае-июне. Планируется, что он будет выполнен из керамогранита цвета мокрого асфальта с участием спокойных оттенков желтого, зеленого и синего цветов. Однако материал и цветовое решение могут еще поменяться, рассказывает автор проекта фасада Татьяна Коноплянникова. Каким будет лицо объекта, станет известно, когда специалисты начнут работы.

Татьяна Коноплянникова окончила художественно-графическое отделение в педагогическом колледже, долгое время работала декоратором. Проект фасада здания, который она разрабатывала с командой дизайнеров, создавался в последний день конкурса. В основуа вошли европейские арт-объекты.

«Я сама как художник очень много лет не могла нигде выставиться, не было такой возможности. Поэтому для нас это была уникальная возможность дать жизнь этому объекту. Мы сами знаем, как это тяжело, когда тебе некуда приткнуться. У нас очень много талантливых людей, у которых нет возможности реализоваться в нашем городе и сотрудничать с художниками из других городов. Поэтому за этот проект взялись. Это был чистой воды альтруизм. Проект был скомпонован за сутки: мы узнали о конкурсе, когда он уже подходил к концу, и выставились в самый последний момент. Хотелось создать очень ненавязчивый арт-объект, спокойный без излишеств, но привлекающий внимание, чтобы захотелось туда зайти. Нам хотелось, чтобы это было уютное место для горожан и для наших художников», – рассказала Татьяна.

Проектом предусмотрены цветовые колонны. Останется и название – «Выставочный зал», выполненное из новых букв. Старые хотят превратить в арт-объект и разместить в помещении.

«Я знаю, что очень много людей переживают за буквы, которые висели на фасаде. Мы тоже хотели их сохранить, всячески пытались их реанимировать. Но давайте будем честными, их уже невозможно привести в тот надлежащий вид, который бы хотелось. Мы приняли решение их восстановить, отреставрировать и в дальнейшем сделать в качестве выставочного экспоната внутри. Чтобы это осталось в памяти. Это уникальный шрифт, уже такого нигде не производится. Мы такого больше нигде не увидим. Это ценность для нашего города, для художников, дизайнеров и для всех, кто причастен к искусству», – сказала дизайнер.

Завершить работы в выставочном зале планируется к 1 августа.

«Мы буквально каждые 2 недели встречаемся рабочей группой, происходит это в музее. Присутствуют представители и министерства культуры, и подрядчика, и "Амурконструктива". Озвучиваем проблемы, которые возникают при работах. Строители зашли в выставочный зал 5 января, когда мы с вами еще отдыхали. Здесь огромный объем работ связан с демонтажом конструкций. Помещение было перегорожено временными перегородками, которые были возведены в разные годы. Если брать планировочное решение сейчас, то точно также размещались рабочие кабинеты и помещения в историческом выставочном зале, когда он только начинал работать. Останутся буквально только несущие стены, все остальное будет меняться.

Когда выставочный зал будет готов, очень бы хотелось, чтобы наши местные художники активизировались, чтобы было больше молодежных проектов. Хочется дружить с центрами современного искусства во Владивостоке, Москве, привозить оттуда выставки», – подытожила Елена Иванова.

Здание возвели в 1971 году. Информации о том, что в нем когда-то проводился капитальный ремонт, нет. Спасти разрушающееся здание решили в 2019 году, когда оно было передано в управление областному краеведческому музею.

Капремонт обойдется почти в 24 с половиной миллиона рублей. Кроме того, более 60 тысяч рублей потратят на надзор за производством работ со стороны проектировщика – компании «Амурконструктив». Финансирование капремонта проводится за счет средств областного бюджета.