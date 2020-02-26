Днем – до нуля: прогноз погоды в Амурской области на 27 февраля

Фото: https://www.instagram.com/help_animals_blg

27 февраля в Амурской области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до минус 18...23, местами – до минус 25...30. По югу будет минус 14...19, местами – до минус 21...26. Днем – от нуля до минус 5, местами по северу – от 7 до 12.

В Благовещенске день будет ясным. Ветер с северо-запада разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 13...15 градусов мороза, днем – около 0, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.