Тындинские баскетболисты стали чемпионами регионального финала чемпионата «Локобаскет-Школьная лига»

Фото: администрация Тынды

Впервые в Тынде состоялся региональный финал чемпионата «Локобаскет-Школьная лига». Участие в нем принимают общеобразовательные организации Амурской области. Состязания проходили с 21 по 23 февраля 2020 года

В региональном финале чемпионата приняли участие пять команд юношей и пять команд девушек из городов Амурской области. Среди девушек бесспорным лидером стала команда лицея № 7 города Тынды.

Для команды тындинских лицеисток из лицея № 8 кульминационной стала игра с соперницами из поселка Олекма, только в овертайме юным спортсменкам из Тынды удалось собраться и вырвать победу с разницей в 4 очка.

В результате всех встреч среди девушек места распределились следующим образом:

1 место – школа № 7, Тында; 2 место – лицей № 8, Тында; 3 место – Олекма; 4 место – Ерофей Павлович; 5 место – Шимановск.

У юношей сразу обозначились лидеры – это команды из Благовещенска и школы № 7 города Тынды, три команды боролись за третье место. В упорной борьбе команда тындинского лицея № 8 переиграла соперников из Шимановска и Ерофея Павловича, заняв в результате 3 место.

Зрители ждали финальную игру между командами из Благовещенска и школы № 7 города Тынды. Упорной борьбы не получилось – тындинские баскетболисты обыграли команду из столицы Приамурья со счетом 79:36.

Среди юношей места распределились следующим образом:

1 место – школа № 7, Тында; 2 место – Благовещенск; 3 место – лицей № 8, Тында; 4 место – Шимановск; 5 место – Ерофей Павлович.

Самыми полезными игроками чемпионата были признаны Полина Никитина и Сергей Антонюк из столицы БАМа. Сильнейшими в Амурской области стали команды юношей и девушек школы № 7 Тынды.

Следующий этап соревнований – Всероссийский финал чемпионата, который пройдет в Твери. Участие в нем примут и юные тындинские баскетболисты, сообщает пресс-служба администрации Тынды.