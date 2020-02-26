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26февраля
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сегодня, 13:21 1

В Приамурье отменяется один пригородный поезд и назначается другой

В Приамурье отменяется один пригородный поезд и назначается другой
Фото: pixabay.com

С 16 марта в Амурской области назначается новый пригородный поезд. Это состав № 6420/6419 сообщением Магдагачи – Шимановская.

При этом отменяется пригородный поезд № 6410/6409 сообщением Магдагачи – Сковородино. В последний раз состав № 6409 отправится 14 марта, состав № 6410 – 15 марта.

Поезд № 6420/6419 Магдагачи – Шимановская будет курсировать по понедельникам, вторникам и средам. Отправление со станции Магдагачи – в 16:30, в обратный рейс со станции Шимановская – в 04:16 (время местное), сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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#транспорт

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Комментарии
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  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Пригородными можно было называть те , которые перевозилив пассажиров в ,благовещенск. Бедогорск,а эти кого в какие города перевозят?,

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